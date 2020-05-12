ВАКС не продовжив запобіжний захід експрезиденту “Укрбуду” Микитасю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання прокурора САП щодо продовження обов’язків, покладених на екснардепа та колишнього президента державної будкорпорації Максима Микитася. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВАКС.
“У вівторок, 12 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив клопотання прокурора САП щодо продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього президента державної корпорації. Нагадаємо, строк їх дії сплив ще у квітні. Повне судове рішення буде оголошено 15 травня о 15:20”, — йдеться у повідомленні.
Так, у пресслужбі суду нагадали, що колишній народний депутат та експрезидент державної корпорації підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.
“Натомість, Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську”, — повідомили у пресцентрі.
“Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”, — йдеться у повідомленні.
Раніше Апеляційна палата ВАКС відмовилася арештувати Микитася.
Як повідомлялося, суд зменшив розмір застави Микитася, стягненної в дохід держави.
Нагадаємо, 20 квітня Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору САП у взятті під варту експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася, якого обвинувачують у зловживаннях із квартирами для Нацгвардії.
Як повідомлялося, ВАКС застосував до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень. Проте Микитась не вніс протягом п’яти днів заставу.
Раніше ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася.
Експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.