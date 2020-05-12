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ВАКС не продлил меру пресечения экс-президенту "Укрбуда" Микитасю

Киев • УНН

 • 11125 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении обязанностей, возложенных на экс-нардепа и бывшего президента государственной строительной корпорации Максима Микитася. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

ВАКС не продлил меру пресечения экс-президенту "Укрбуда" Микитасю

“Во вторник, 12 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего президента государственной корпорации. Напомним, срок их действия истек еще в апреле. Полное судебное решение будет объявлено 15 мая в 15:20”, — говорится в сообщении.

Так, в пресс-службе суда напомнили, что бывший народный депутат и экс-президент государственной корпорации подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины. По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.

“Вместе с тем, Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81635448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске”, — сообщили в пресс-центре.

“Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда”, — говорится в сообщении.

Ранее Апелляционная палата ВАКС отказалась арестовать Микитася.

Как сообщалось, суд уменьшил размер залога Микитасю, взысканного в доход государства.

Напомним, 20 апреля Высший антикоррупционный суд отказал прокурору САП во взятии под стражу экс-президента “Укрбуда” Максима Микитася, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.

Как сообщалось, ВАКС применил к экс-президенту “Укрбуда” Максиму Микитасю меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен. Однако Микитась не внес в течение пяти дней залог.

Ранее ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.

Экс-президента корпорации “Укрбуд” подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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