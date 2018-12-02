В зоні ООС сьогодні не зафіксовано жодного обстрілу

За інформацією відомства, ситуація в районі проведення Операції залишається під контролем українських військових — наші підрозділи надійно утримують займані рубежі, перебувають в готовності до будь-яких змін та удосконалюють оборонні позиції.



Нагадаємо, за минулу добу бойовики 15 разів порушували режим тиші і відкривали вогонь в районі проведення ООС.



За даними розвідки, 1 грудня, двох бойовиків було знищено та ще одного — поранено.



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