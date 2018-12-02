В зоне ООС сегодня не зафиксировано ни одного обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. По состоянию на 18:00 сегодняшнего дня в зоне проведения операции Объединенных сил боевики не открывали огонь в направлении оборонительных укреплений украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.
По информации ведомства, ситуация в районе проведения Операции остается под контролем украинских военных - наши подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи, находятся в готовности к любым изменениям и совершенствуют оборонительные позиции.
Напомним, за минувшие сутки боевики 15 раз нарушали режим тишины и открывали огонь в районе проведения ООС.
По данным разведки, 1 декабря, двух боевиков было уничтожено и еще одного - ранено.
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