В Ужгороді 7-річна дівчина отруїлась чадним газом - ДСНС
Київ • УНН
В Ужгороді 7-річну дівчину госпіталізували до Ужгородської дитячої клінічної лікарні з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Причини й обставини справи встановлюють компетентні органи
Вчора, 5 лютого, Служба порятунку отримала інформацію про госпіталізацію 7-річної дівчинки з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Про це повідомляє ДСНС України у Закарпатській області, передає УНН.
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Вчора ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення від працівників Ужгородської дитячої клінічної лікарні про те, що до них із попереднім діагнозом отруєння чадним газом було госпіталізовано 7-річну дівчинку
Згідно з даними ДСНС, подія сталась в одному з багатоквартирних житлових будинків на вулиці Підгірній, що в Ужгороді. Причини й обставини справи встановлюють компетентні органи
Зазначається, що наразі потерпіла перебуває у лікарні. Стан її здоров’я медики оцінюють як задовільний.
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Детектор чадного газу в оселі – необхідність при опаленні будинку пічкою01.02.23, 00:54 • 1091841 перегляд