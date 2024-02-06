В Ужгороде 7-летняя девушка отравилась угарным газом - ГСЧС

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  106082 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  140977 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  158228 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  149117 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  156308 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  260800 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  348817 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333724 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Ужгороде 7-летняя девушка отравилась угарным газом - ГСЧС

В Ужгороде 7-летнюю девочку госпитализировали в Ужгородскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Причины и обстоятельства дела устанавливают компетентные органы

Криминал и ЧП •   •  12720 просмотра
В Ужгороде 7-летняя девушка отравилась угарным газом - ГСЧС

Правительство утвердило Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 - 2026 годы

Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024-2026 годы с целью дальнейшей гармонизации законодательства с директивами ЕС и определения семи стратегических целей реформирования системы публичных закупок.

Экономика •   •  15414 просмотра
Правительство утвердило Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 - 2026 годы

Страдал от рака: в США умер легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кит

Тоби Кит, легендарный американский кантри-певец, известный хитами 2000-х годов, умер в возрасте 62 лет после борьбы с раком желудка, которая длилась с лета прошлого года.

Культура •   •  12863 просмотра
Страдал от рака: в США умер легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кит

Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд оставил в силе заочный арест бизнес-партнеру Коломойского

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе заочный арест Михаила Кипермана, которого подозревают в организации преступной схемы, которая нанесла более 716 млн грн убытков "Укрэнерго" из-за изъятия электроэнергии и легализации доходов от ее продажи.

Криминал и ЧП •   •  13219 просмотра
Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд оставил в силе заочный арест бизнес-партнеру Коломойского

Уничтожение ракетного катера "ивановец": оператор дрона-камикадзе рассказал уникальные детали операции в Черном море

Украинский военный объяснил, что защитное вооружение на борту российских военных кораблей не рассчитано на беспилотники. Поэтому такие местами оккупанты вынуждены использовать пушки.

Война •   •  16917 просмотра
Уничтожение ракетного катера "ивановец": оператор дрона-камикадзе рассказал уникальные детали операции в Черном море

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Бывший и. о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины заявил, что на него оказывалось давление с целью обеспечения военных боеприпасами, но не по конкретным контрактам.

Политика •   •  71863 просмотра
Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Шведская прокуратура сделает заявление по расследованию о подрыве "Северных потоков"

Представитель прокуратуры Стокгольма сообщил, что завтра будет сделано заявление по расследованию взрывов на трубопроводах "Северного потока" в сентябре 2022 года. Не исключено, что прокуратура объявит о приостановлении расследования и передаче материалов немецким полицейским.

Новости Мира •   •  22787 просмотра
Шведская прокуратура сделает заявление по расследованию о подрыве "Северных потоков"

ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля - глава МИД Бельгии

ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля, годовщине вторжения рф в Украину.

Война •   •  26188 просмотра
ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля - глава МИД Бельгии

Уголовное дело в отношении беглого нардепа Рената Кузьмина направлено в суд

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по обвинению в государственной измене бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина и направило обвинительный акт в суд.

Криминал и ЧП •   •  20645 просмотра
Уголовное дело в отношении беглого нардепа Рената Кузьмина направлено в суд

Politico: ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне

ЕС может ограничить выезд российских дипломатов за пределы страны, в которой они аккредитованы, в рамках новых санкций против россии, которые обсуждаются накануне годовщины ее вторжения в Украину.

Новости Мира •   •  18579 просмотра
Politico: ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне