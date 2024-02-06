В Ужгороде 7-летняя девушка отравилась угарным газом - ГСЧС

Вчера, 5 февраля, Служба спасения получила информацию о госпитализации 7-летней девочки с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Вчера вечером в Службу спасения поступило сообщение от работников Ужгородской детской клинической больницы о том, что к ним с предварительным диагнозом отравление угарным газом была госпитализирована 7-летняя девочка - резюмировали в ведомстве.

Согласно данным ГСЧС, происшествие произошло в одном из многоквартирных жилых домов на улице Подгорной, что в Ужгороде. Причины и обстоятельства дела устанавливают компетентные органы

Отмечается, что сейчас пострадавшая находится в больнице. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

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