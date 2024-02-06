В Ужгороде 7-летняя девушка отравилась угарным газом - ГСЧС
В Ужгороде 7-летнюю девочку госпитализировали в Ужгородскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Причины и обстоятельства дела устанавливают компетентные органы
Правительство утвердило Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 - 2026 годы
Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024-2026 годы с целью дальнейшей гармонизации законодательства с директивами ЕС и определения семи стратегических целей реформирования системы публичных закупок.
Страдал от рака: в США умер легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кит
Тоби Кит, легендарный американский кантри-певец, известный хитами 2000-х годов, умер в возрасте 62 лет после борьбы с раком желудка, которая длилась с лета прошлого года.
Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд оставил в силе заочный арест бизнес-партнеру Коломойского
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе заочный арест Михаила Кипермана, которого подозревают в организации преступной схемы, которая нанесла более 716 млн грн убытков "Укрэнерго" из-за изъятия электроэнергии и легализации доходов от ее продажи.
Уничтожение ракетного катера "ивановец": оператор дрона-камикадзе рассказал уникальные детали операции в Черном море
Украинский военный объяснил, что защитное вооружение на борту российских военных кораблей не рассчитано на беспилотники. Поэтому такие местами оккупанты вынуждены использовать пушки.
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
Бывший и. о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины заявил, что на него оказывалось давление с целью обеспечения военных боеприпасами, но не по конкретным контрактам.
Шведская прокуратура сделает заявление по расследованию о подрыве "Северных потоков"
Представитель прокуратуры Стокгольма сообщил, что завтра будет сделано заявление по расследованию взрывов на трубопроводах "Северного потока" в сентябре 2022 года. Не исключено, что прокуратура объявит о приостановлении расследования и передаче материалов немецким полицейским.
ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля - глава МИД Бельгии
ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля, годовщине вторжения рф в Украину.
Уголовное дело в отношении беглого нардепа Рената Кузьмина направлено в суд
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по обвинению в государственной измене бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина и направило обвинительный акт в суд.
Politico: ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне
ЕС может ограничить выезд российских дипломатов за пределы страны, в которой они аккредитованы, в рамках новых санкций против россии, которые обсуждаются накануне годовщины ее вторжения в Украину.