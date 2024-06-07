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В УЗ знайшли спосіб знизити споживання електроенергії: скоригують графік руху приміських електричок

В УЗ знайшли спосіб знизити споживання електроенергії: скоригують графік руху приміських електричок

Київ • УНН

 • 17802 перегляди

"Укрзалізниця" тимчасово коригує розклад руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні, щоб знизити споживання електроенергії та уникнути відключень електроенергії, зберігаючи при цьому найважливіше залізничне сполучення для пасажирів приміських поїздів.

Укрзалізниця долучається до економії споживання електроенергії, запровадивши низку заходів. Для того щоб країна вистояла та уникнула блекаута, залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів, передає УНН із посиланням на заяву УЗ.

Деталі

Так, Укрзалізниця впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно.

Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. Але Укрзалізниця докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами. Перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях.

Додамо

У компанії нагадали, Укрзалізниця є однією з найбільших компаній-операторів системи розподілу електроенергії та постачає її як для власних потреб, так і для населення та промисловості. Крім того, компанія є одним з найбільших споживачів електроенергії в країні.

"У ситуації, що склалася в енергосистемі країни після ворожих терористичних атак, залізничники прагнуть допомогти енергетикам відновити генерацію електроенергії", - зазначено у повідомленні.

Також Укрзалізниця планує реалізувати в різних регіонах України проєкти для генерації електроенергії.

"Йдеться про десятки об’єктів розподіленої генерації загальною потужністю до 250 МВт. Це дозволить частково покрити потреби в живленні об’єктів критичної інфраструктури Укрзалізниці, а також споживачів по всій Україні, які підключені до розподільчої мережі товариства. Наразі товариство шукає джерела фінансування, зокрема, ведуться перемовини щодо залучення грантів та міжнародної фінансової допомоги. Також тривають консультації з постачальниками обладнання", - додали у компанії.

Крім того, в УЗ закликали пасажирів уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах Укрзалізниці та регіональних філій.

"Укрзалізниця уважно моніторить ситуацію з енергопостачання та за умови покращення ситуації та збільшення лімітів поступово відновлюватиме рух приміських електропоїздів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця з метою зменшення споживання електроенергії вимкнула у пікові години підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни, зокрема Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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