В УЗ нашли способ снизить потребление электроэнергии: корректируют график движения пригородных электричек

Укрзализныця приобщается к экономии потребления электроэнергии, введя ряд мер. Для того чтобы Украина выстояла и избежала блэкаута, железнодорожники временно вносят изменения в график движения пригородных электропоездов, передает УНН со ссылкой на заявление уз.

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Так, Укрзализныця в течение июня временно корректирует графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. Изменения не будут касаться критически важных электричек, которые обеспечивают подвоз населения к работе и обратно.

То есть некоторые поезда временно не будут курсировать, а которые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. Но Укрзализныця приложит максимальные усилия, чтобы сохранить железнодорожное сообщение между всеми населенными пунктами. Первые изменения в расписании произошли уже с 7 июня на отдельных направлениях Львовской и Приднепровской железных дорог. Позже соответствующие изменения будут введены на Юго-Западной и Южной железных дорогах.

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В компании напомнили, Укрзализныця является одной из крупнейших компаний-операторов системы распределения электроэнергии и поставляет ее как для собственных нужд, так и для населения и промышленности. Кроме того, компания является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в стране.

""В ситуации, сложившейся в энергосистеме страны после вражеских террористических атак, железнодорожники стремятся помочь энергетикам восстановить генерацию электроэнергии", - указано в сообщении.

Также Укрзализныця планирует реализовать в разных регионах Украины проекты для генерации электроэнергии.

"Речь идет о десятках объектов распределенной генерации общей мощностью до 250 МВт. Это позволит частично покрыть потребности в питании объектов критической инфраструктуры Укрзализныци, а также потребителей по всей Украине, которые подключены к распределительной сети общества. Сейчас общество ищет источники финансирования, в частности, ведутся переговоры по привлечению грантов и международной финансовой помощи. Также продолжаются консультации с поставщиками оборудования", - добавили в компании.

Кроме того, в УЗ призвали пассажиров уточнять информацию о движении электропоездов в кассах, справочных службах, на официальных сайтах Укрзализныци и региональных филиалов.

""Укрзализныця внимательно мониторит ситуацию по энергоснабжению и при условии улучшения ситуации и увеличения лимитов постепенно будет восстанавливать движение пригородных электропоездов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця с целью уменьшения потребления электроэнергии выключила в пиковые часы подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны, в частности Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова.