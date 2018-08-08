В уряді розповіли, коли в Україні запрацюють локомотиви General Electric
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Перші вироблені в рамках співпраці з “Укрзалізницею” локомотиви General Electric Україна розраховує ввести в експлуатацію восени цього року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Восени починаємо отримувати новий рухомий склад — по планах спільного виробництва General Electric. Ми багато втратили (рухомого складу) на окупованій території. Але компанія задіяна, справи йдуть”, — сказав Гройсман.
Нагадаємо, раніше директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики “Укрзалізниця” Антон Саболевський повідомив, що цього року компанія очікує на 30 локомотивів у рамках співпраці з General Electric. Їх поставлять на найбільш вантажо-проблемні ділянки — по руді, по зерну, тому що це забезпечення експортного потенціалу країни та притоку валютної виручки.