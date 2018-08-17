В Укргідрометцентрі розповіли про погоду на вихідні

"На вихідні в західних, північних та центральних областях місцями короткочасні дощі з грозами. На решті території – без опадів. Температура на півдні та сході: денна 30-35° на решті території – 24-29°, на заході близько 25°", - розповіли у відомстві.



У гідрометцентрі повідомили, що у столиці на вихідних також очікуються короткочасні дощі з грозами, денна температура становитиме 25-27°, нічна – 18-20°.



"Найспекотніше буде у Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі. Там температура становитиме до 35°", - зазначив співрозмовник агентства.



Нагадаємо, вдень у п'ятницю 17 серпня у Києві очікується короткочасний дощ та гроза.



