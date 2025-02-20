В Укренерго анонсували обмеження для бізнесу через пошкодження енергосистеми
Київ • УНН
21 лютого в Україні діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 05:00 до 21:00. Причиною є пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських атак, відключення побутових споживачів не планується.
У п'ятницю, 21 лютого, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укренерго.
Деталі
За даними компанії, обмеження триватимуть з 05:00 до 21:00. При цьому відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
У компанії також зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
В Укренерго додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Водночас необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби.
Нагадаємо
Внаслідок нічної дронової атаки рф на енергооб’єкти на ранок 20 лютого була знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській області. Споживання електроенергії трималося на стабільно високому рівні, необхідність в ощадливому споживанні зберігається.
Виключно обстріли призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електроенергії – Міненерго17.02.25, 13:27 • 21316 переглядiв