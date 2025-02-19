Через атаку рф без світла значна кількість споживачів на Одещині, споживання високе, графіків поки немає - Укренерго

Внаслідок нічної дронової атаки рф на енергооб’єкти на ранок знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській області. Споживання електроенергії тримається на стабільно високому рівні, необхідність в ощадливому споживанні зберігається. Про це повідомили у середу у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Наслідки обстрілів

Внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти – на ранок знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській області. Фахівці обленерго роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання у найкоротший термін.

Споживання

Споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні, 19 лютого, станом на 6:00, його рівень був таким же, як попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 18 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у понеділок, 17 лютого.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

З 15:00 до 22:00 для збалансування енергосистеми сьогодні вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період дії обмежень для промисловості - ідеться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись.