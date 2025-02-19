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15 березня, 19:03 • 119050 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177849 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144208 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136179 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115923 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107202 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102686 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Через атаку рф без світла значна кількість споживачів на Одещині, споживання високе, графіків поки немає - Укренерго

Київ • УНН

 • 93095 перегляди

Через нічну атаку дронів знеструмлено значну частину Одеської області. Споживання електроенергії залишається високим, для промислових споживачів вводяться обмеження з 15:00 до 22:00.

Внаслідок нічної дронової атаки рф на енергооб’єкти на ранок знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській області. Споживання електроенергії тримається на стабільно високому рівні, необхідність в ощадливому споживанні зберігається. Про це повідомили у середу у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Наслідки обстрілів

Внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти – на ранок знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській області. Фахівці обленерго роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання у найкоротший термін.

Споживання

Споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні, 19 лютого, станом на 6:00, його рівень був таким же, як попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 18 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у понеділок, 17 лютого.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

З 15:00 до 22:00 для збалансування енергосистеми сьогодні вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період дії обмежень для промисловості

- ідеться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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