Из-за атаки рф без света значительное количество потребителей в Одесской области, потребление высокое, графиков пока нет - Укрэнерго

Вследствие ночной дроновой атаки рф на энергообъекты на утро обесточено значительное количество потребителей в Одесской области. Потребление электроэнергии держится на стабильно высоком уровне, необходимость в экономном потреблении сохраняется. Об этом сообщили в среду в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Последствия обстрелов

В результате ночной дроновой атаки на энергообъекты - на утро обесточено значительное количество потребителей в Одесской области. Специалисты облэнерго делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

Потребление

Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. Сегодня, 19 февраля, по состоянию на 6:00, его уровень был таким же, как в предыдущий день - во вторник.

Вчера, 18 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня - в понедельник, 17 февраля.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

С 15:00 до 22:00 для сбалансирования энергосистемы сегодня вынужденно будут применяться меры ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения для бытовых потребителей пока не прогнозируются. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период действия ограничений для промышленности