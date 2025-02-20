В Укрэнерго анонсировали ограничения для бизнеса из-за повреждения энергосистемы
Киев • УНН
21 февраля в Украине будут действовать ограничения мощности для промышленности и бизнеса с 05:00 до 21:00. Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских атак, отключение бытовых потребителей не планируется.
В пятницу, 21 февраля, в Украине будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.
Детали
По данным компании, ограничения продлятся с 05:00 до 21:00. При этом отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
В компании также отметили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.
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В Укрэнерго добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. В то же время необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток.
Напомним
Вследствие ночной дроновой атаки рф на энергообъекты на утро 20 февраля было обесточено значительное количество потребителей в одесской области. Потребление электроэнергии держалось на стабильно высоком уровне, необходимость в экономном потреблении сохраняется.
Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго17.02.25, 13:27 • 21063 просмотра