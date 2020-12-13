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В Україну знову намагалися ввезти нові iPhone: цього разу через "Бориспіль"

В Україну знову намагалися ввезти нові iPhone: цього разу через "Бориспіль"

Київ • УНН

 • 14201 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" митники вилучили понад 45 нових iPhone. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.

“За ніч в Залі офіційних делегацій аеропорту „Бориспіль“ київськими митниками зафіксовано відразу два випадки незаконного переміщення мобільних новинок — загалом 48 девайсів Applе”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що двоє молодих чоловіків, українців, поверталися додому нічним авіарейсом з Об’єднаних Арабських Еміратів.

“Для проходження митного контролю громадяни обрали спрощену систему „зелений коридор“, чим гарантували, що не мають предметів, обов’язкових до декларування і на переміщення яких потрібно сплатити митні платежі”, — зазначається в повідомленні.

Так, письмової декларації чоловіки не заповнювали. Перед початком митного контролю за консультацією до митників не зверталися.

“Загалом 48 одиниць девайсів “Apple” (45 мобільних телефонів Iphone 12 pro та Iphone 12 Pro max та 3 годинники Apple Watch), які пасажири письмово не задекларували, митники виявили під час перевірки особистих речей даних громадян на сканері. Таким чином, пасажири порушили порядок проходження митного контролю, встановлений на “зеленому коридорі”, — йдеться в повідомленні.

Зауважується, що 48 девайсів київськими митниками вилучено за протоколами про порушення митних правил, складеними за ст. 471 Митного кодексу України. Матеріали справ будуть скеровані до суду.

Нагадаємо, у “Борисполі” чоловік намагався нелегально ввезти в Україну партію IРhone 12 на понад 1 млн гривень.

Українські Національні Новини

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