В Украине снова пытались ввезти новые iPhone: на этот раз через "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Международном аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли более 45 новых iPhone. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.
“За ночь в Зале официальных делегаций аэропорта „Борисполь“ киевскими таможенниками зафиксировано сразу два случая незаконного перемещения мобильных новинок — всего 48 девайсов Applе”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что двое молодых мужчин, украинцев, возвращались домой ночным авиарейсом из Объединенных Арабских Эмиратов.
“Для прохождения таможенного контроля граждане избрали упрощенную систему „зеленый коридор“, чем гарантировали, что не имеют предметов, обязательных к декларированию и на перемещение которых нужно уплатить таможенные платежи”, — отмечается в сообщении.
Так, письменную декларацию мужчины не заполняли. Перед началом таможенного контроля за консультацией к таможенникам не обращались.
“В целом 48 единиц комплектующих “Apple” (45 мобильных телефонов Iphone 12 pro и Iphone 12 Pro max и 3 часов Apple Watch), которые пассажиры письменно не задекларировали, таможенники обнаружили во время проверки личных вещей данных граждан на сканере. Таким образом, пассажиры нарушили порядок прохождения таможенного контроля, установленный на “зеленом коридоре”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 48 девайсов киевскими таможенниками изъято по протоколам о нарушении таможенных правил, составленными по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Материалы дел будут направлены в суд.
Напомним, в “Борисполе” мужчина пытался нелегально ввезти в Украину партию iРhone 12 на более 1 млн гривен.