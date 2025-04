В Україну завезли імпортну курятину з сальмонелою

Йдеться про продукцію польського виробництва (farmer – Hanna i Marcin Śliwińscy Sp. Jawna Kozielsk, Kuczbork; produser – Zaklady Miesne Czaplicki Sp. z o.o., № PL 14134304 WE, Mlawa; manufacture – Cedrob S.A., № PL 14023901 WE, Ujazdówek, Ciechanów; storage – AMP Logistyka Sp zoo, № PL 14201101 WE, Plonsk), яка прибула до Литви та України.

"Згідно статті 20 закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи. У разі виявлення зазначеної вище продукції в обігу, просимо негайно інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше сальмонелу виявляли у курятині "Гаврилівські курчата" виробництва "Агромарс".

Також в УНН повідомлялося, що суд закрив птахофабрику "Агромарс" ("Курганський бройлер") під Харковом через численні порушення пожежобезпечності. Рішення суду нині на виконанні у ДВС.