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В Україні затвердили норми забезпечення бібліотеками

В Україні затвердили норми забезпечення бібліотеками

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Уряд України затвердив акт щодо нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками, розроблений Міністерством культури. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Міністерства культури України.

"Уряд на своєму засіданні 6 лютого схвалив проект постанови "Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили у Міністерстві, нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні передбачають обов’язковість відкриття та функціонування публічної бібліотеки на 500-800 населення зони обслуговування за умови, що відстань між бібліотеками не перевищуватиме 3 км.

"Ця норма дозволить не тільки зберегти публічні бібліотеки у селах, але й надасть змогу забезпечити надання в повному обсязі бібліотечних послуг як міському, так і сільському населенню в умовах децентралізації влади", - запевнили у Мінкульті.

Як повідомляв УНН, в Україні з’явиться цифрова бібліотека.

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