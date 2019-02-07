В Україні затвердили норми забезпечення бібліотеками
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Уряд України затвердив акт щодо нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками, розроблений Міністерством культури. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Міністерства культури України.
"Уряд на своєму засіданні 6 лютого схвалив проект постанови "Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні", - йдеться в повідомленні.
Як уточнили у Міністерстві, нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні передбачають обов’язковість відкриття та функціонування публічної бібліотеки на 500-800 населення зони обслуговування за умови, що відстань між бібліотеками не перевищуватиме 3 км.
"Ця норма дозволить не тільки зберегти публічні бібліотеки у селах, але й надасть змогу забезпечити надання в повному обсязі бібліотечних послуг як міському, так і сільському населенню в умовах децентралізації влади", - запевнили у Мінкульті.
Як повідомляв УНН, в Україні з’явиться цифрова бібліотека.