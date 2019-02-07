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В Украине утвердили нормы обеспечения библиотеками

В Украине утвердили нормы обеспечения библиотеками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Правительство Украины утвердило акт о нормативах обеспечения населения публичными библиотеками, разработанный Министерством культуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Министерства культуры Украины.

"Правительство на своем заседании 6 февраля одобрило проект постановления "Об утверждении Государственных социальных нормативов обеспечения населения публичными библиотеками в Украине", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Министерстве, нормативы обеспечения населения публичными библиотеками в Украине предусматривают обязательность открытия и функционирования публичной библиотеки на 500-800 населения зоны обслуживания при условии, что расстояние между библиотеками не будет превышать 3 км.

"Эта норма позволит не только сохранить публичные библиотеки в селах, но и позволит обеспечить предоставление в полном объеме библиотечных услуг как городскому, так и сельскому населению в условиях децентрализации власти", - заверили в Минкульте.

Как сообщал УНН, в Украине появится цифровая библиотека.

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