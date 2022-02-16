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В Україні планують провести масштабні кібернавчання

В Україні планують провести масштабні кібернавчання

Київ • УНН

 • 12282 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. За кілька місяців в Україні планують провести перші масштабні кібернавчання, під час яких тестуватимуть протоколи реагування на хакерські атаки. Про це повідомив віце-прем’єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Держспецзв'язок.

Цитата

"Ми плануємо за кілька місяців провести перші масштабні кібернавчання в Україні, щоб протестувати та проаналізувати як працюють протоколи реагування", – сказав Федоров.

До слова

У січні 2022 року повідомляли, що в Україні планують провести навчання з кібербезпеки на тлі тодішньої хакерської атаки на низку сайтів держструктур.

Нагадаємо, що в мобільному додатку "Дія" неодноразово ставався збій. Наприклад, користувачі не могли авторизуватись та відкрити COVID-сертифікати.

Доповнення

З другої половини дня 15 лютого 2022 року фіксували потужну DDOS-атаку на низку інформаційних ресурсів України - Міноборони та ПриватБанк з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.

Як повідомив міністр внутрішніх справ, 16 лютого всі сайти та застосунки, які зазнали атаки, працюють стабільно.

Віце-прем’єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що DDOS-атака на сайти та застосунки державних органів та банків, яка сталася 15 лютого, була найбільшою в історії України.

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