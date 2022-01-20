В Україні за два-три місяці планують провести кібернавчання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні плануюються навчання з кібербезпеки, на тлі нещодавної хакерської атаки на низку сайтів держструктур. Про це йшлося на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова, передає УНН.
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Зокрема, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на важливості посилення координації дії суб’єктів забезпечення кібербезпеки і звернув увагу на необхідність вдосконалення кіберзахисту базових державних реєстрів.
“На думку Міністра, потрібно використовувати можливості НКЦК та щотижня на його базі проводити наради постійно діючої робочої групи, створеної з фахівців та експертів, щодо розгляду нагальних питань протидї кіберзагрозам, а орієнтовно через 2-3 місяці — забезпечити проведення спільних практичних кібернавчань”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку українських урядових сайтів, у тому числі МЗС, МОН та інші.
У Держспецзв’язку повідомили, що вказана Microsoft програма для знищення даних з високою ймовірністю є складовою кібератаки на державні органи України, що відбулася в ніч проти 14 січня.