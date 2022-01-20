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В Украине через два-три месяца планируют провести киберучения

В Украине через два-три месяца планируют провести киберучения

Киев • УНН

 • 17067 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине планируются учения по кибербезопасности, на фоне недавней хакерской атаки на ряд сайтов госструктур. Об этом шла речь на заседании Национального координационного центра кибербезопасности под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова, передает УНН.

Детали

В частности, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил важность усиления координации действия субъектов обеспечения кибербезопасности и обратил внимание на необходимость совершенствования киберзащиты базовых государственных реестров.

“По мнению министра, нужно использовать возможности НКЦК и еженедельно на его базе проводить совещания постоянно действующей рабочей группы, созданной из специалистов и экспертов, по рассмотрению насущных вопросов противодействия киберугрозам, а ориентировочно через 2-3 месяца — обеспечить проведение совместных практических киберучений”, — говорится в сообщении.

Напомним

В ночь с 13 на 14 января было осуществлено хакерскую атаку на ряд украинских правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

В Госспецсвязи сообщили, что указанная Microsoft программа для уничтожения данных с высокой вероятностью является составной кибератаки на государственные органы Украины, которая состоялась в ночь на 14 января.

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