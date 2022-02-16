В Украине планируют провести масштабные киберучения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Через несколько месяцев в Украине планируют провести первые масштабные киберучения, во время которых будут тестировать протоколы реагирования на хакерские атаки. Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Госспецсвязь.
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"Мы планируем через несколько месяцев провести первые масштабные киберучения в Украине, чтобы протестировать и проанализировать как работают протоколы реагирования", - сказал Федоров.
К слову
В январе 2022 года сообщали, что в Украине планируют провести обучение по кибербезопасности на фоне тогдашней хакерской атаки на ряд сайтов госструктур.
Напомним, что в мобильном приложении "Дия" неоднократно происходил сбой. Например, пользователи не могли авторизоваться и открыть COVID-сертификаты.
Дополнение
Со второй половины дня 15 февраля 2022 года фиксировали мощную DDOS-атаку на ряд информационных ресурсов Украины - Минобороны и ПриватБанк со Сбербанком в частности. Портал “Дия” также попал под кибератаку.
Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.
Как сообщил министр внутренних дел, 16 февраля все сайты и приложения, которые подверглись атаке, работают стабильно.
Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что DDOS-атака на сайты и приложения государственных органов и банков, которая произошла 15 февраля, была крупнейшей в истории Украины.