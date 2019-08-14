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В Україні озвучили позицію щодо призначення спецпредставника ООН

В Україні озвучили позицію щодо призначення спецпредставника ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Організація об’єднаних націй буде готова запропонувати додаткові “послуги” з врегулювання ситуації в Україні, коли на це буде консолідований запит. На сьогодні ж ООН не є основним майданчиком вирішення російсько-українського конфлікту. Про це УНН повідомив представник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Так, раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що пропозиція Польщі щодо призначення спеціального представника генерального секретаря ООН з питань України не отримала схвалення в організації.

“Гадаю, що мова не йде про відмову (призначити спецпредставника по Україні)”, — відповів Ніколенко на питання журналіста УНН.

“Ми бачимо, що, на сьогодні, ООН не є основним майданчиком вирішення російсько-українського конфлікту. Відповідно, керівництво організації орієнтується, насамперед, на позиції членів Нормандського формату”, — пояснив він.

Водночас, зазначив дипломат, серед членів Нормандського формату консенсусу щодо активного залучення політичних інструментів з-зовні, серед яких могло би стати створення інституту Спецпредставника Генсекретаря ООН, немає.

“Наше розуміння є таким, що ООН буде готове запропонувати додаткові „послуги“ з врегулювання, коли на це буде консолідований запит”, — пояснив співрозмовник.

Як повідомляв УНН, раніше у МЗС висловились про можливість призначення спецпредставника ЄС в Україні.

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