В Україні озвучили позицію щодо призначення спецпредставника ООН

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Організація об’єднаних націй буде готова запропонувати додаткові “послуги” з врегулювання ситуації в Україні, коли на це буде консолідований запит. На сьогодні ж ООН не є основним майданчиком вирішення російсько-українського конфлікту. Про це УНН повідомив представник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.