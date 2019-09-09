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В Україні оголосили попередження про пожежну небезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується в Україні найближчими днями. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 9-10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали у відомстві.

На Київщині 9-10 вересня також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, додали у ДСНС.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, протягом літа в Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.

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