В Україні оголосили попередження про пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується в Україні найближчими днями. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 9-10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали у відомстві.
На Київщині 9-10 вересня також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, додали у ДСНС.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, протягом літа в Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.