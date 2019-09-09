В Украине объявили предупреждение о пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается в Украине в ближайшие дни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 9-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.
В Киевской области 9-10 сентября также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, добавили в ГСЧС.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в течение лета в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.