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В Україні 4 лікарські засоби проходять клінічні випробування для лікування при COVID-19 - МОЗ

В Україні 4 лікарські засоби проходять клінічні випробування для лікування при COVID-19 - МОЗ

Київ • УНН

 • 17565 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Україні зареєстровано 4 лікарські засоби, які проходять клінічні випробування щодо ефективності лікування при COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день в Україні зареєстровано 4 лікарські засоби, яких проводиться клінічне випробування щодо ефективності лікування при COVID-19. У тому числі і "Корвітин" і "Аміксин". Це два лікарських засоби, які використовуються в Україні при інших захворюваннях. В такий спосіб відбувається, розпочинається клінічне випробування, яке, до речі, віднесене до науково-дослідницької роботи. Тобто, компанія-виробник, яка виробляє той чи інший лікарський засіб, вона готує відповідну пропозицію, готує відповідні документи, які передає в державний експертний центр", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що працівники державного експертного центру вивчають всі ці матеріали, дивляться дизайн дослідження, на які питання хочуть відповісти дослідники. І якщо все відповідає закону та встановленим критеріям - готують відповідний висновок, на основі якого реєструється клінічне дослідження.

"Саме у результаті клінічного дослідження доводиться ефективність того чи іншого лікарського засобу. Який потім відображається у висновках по завершенню цього дослідження. Цей механізм, проведення клінічних випробувань, він практично однаковий у кожній країні світу. У тому числі, і в Україні. У нас законодавство повністю гармонізовано з Європейським Союзом. На сьогоднішній день ці дослідження тривають", - додав Максим Степанов.

За його словами, "Корвітин" використовується в кардіології, а в Україні дуже багато захворювань і важкий перебіг хвороби COVID-19 саме при супутніх захворюваннях, серцево-судинних.

"Так от, на сьогоднішній день тривають дослідження, є непогані результати, але ще зарано говорити щодо конкретних висновків. Після закінчення всіх цих випробувань ми одразу повідомимо чим вони завершилися і ми маємо велику надію, що вони будуть ефективними при лікуванні тих чи інших станів, які виникають при COVID-19", - зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, ЄС планує закупити 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

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