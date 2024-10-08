В Україні з’явилися ще два індустріальних парки

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Київ • УНН

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Кабмін включив до Реєстру індустріальних парків "Екоцентр" та "SUNART". Нові майданчики на Львівщині та Миколаївщині зможуть створити 1800 робочих місць, загальна кількість зареєстрованих парків досягне 95.

Кабінет міністрів включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків парк "Екоцентр" та парк "SUNART".

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Продовжуємо ухвалювати рішення для нашого економічного відновлення. Розвиваємо мережу індустріальних парків. Сьогодні створюємо ще два такі майданчики - на Львівщині та на Миколаївщині. Сумарно вони зможуть створити 1800 нових робочих місць. Таким чином в Україні буде зареєстровано вже 95 індустріальних парків

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram повідомив, що до Реєстру індустріальних (промислових) парків було включено парки "Екоцентр" (Львів) та парк "SUNART" (Миколаїв).

Нагадаємо

Кабінет міністрів України включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків парк "Маʼрижани" та "Добросин Інвест Парк".

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль
lvivЛьвів
mykolaivМиколаїв

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