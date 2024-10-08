В Украине появились еще два индустриальных парка
Киев • УНН
Кабмин включил в Реестр индустриальных парков «Экоцентр» и «SUNART». Новые площадки на Львовщине и Николаевщине смогут создать 1800 рабочих мест, общее количество зарегистрированных парков достигнет 95.
Кабинет министров включил в Реестр индустриальных (промышленных) парков парк «Экоцентр» и парк «SUNART».
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
Продолжаем принимать решения для нашего экономического восстановления. Развиваем сеть индустриальных парков. Сегодня создаем еще две такие площадки - на Львовщине и на Николаевщине. Суммарно они смогут создать 1800 новых рабочих мест. Таким образом в Украине будет зарегистрировано уже 95 индустриальных парков
Дополнение
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что вРеестр индустриальных (промышленных) парков были включены парки «Экоцентр» (Львов) и парк «SUNART» (Николаев).
Напомним,
Кабинет министров Украины включил в Реестр индустриальных (промышленных) парков парк «Марижаны» и «Добросин Инвест Парк».