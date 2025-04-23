В Україні після Великодня знову підскочили ціни на моркву: яка причина
Київ • УНН
В Україні фіксується зростання цін на моркву через високий попит та зменшення запасів у сховищах. Ціна зросла на 21% і становить 30-40 грн/кг.
Ціни на якісну моркву в Україні цьогоріч знову почали підвищуватись. За словами учасників ринку, ця тенденція зумовлена високим попитом в умовах обмеженої пропозиції. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit, пише УНН.
Деталі
Оптові компанії та роздрібні мережі зараз активно закуповують коренеплоди, тоді як запаси овочів у сховищах господарств стрімко скорочуються.
Зростання попиту на овоч дозволило місцевим фермерам підвищити відпускні ціни на наявні партії моркви. Тож зараз її продають за цінами в діапазоні 30-40 грн/кг ($0,73-0,97/кг), залежно від якості та обсягів партій. Це в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
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Позитивну цінову динаміку експерти проекту пояснюють сезонним виснаженням запасів якісної продукції у господарствах. За інформацією учасників ринку, оптові компанії все частіше мають труднощі з придбанням необхідних обсягів моркви високої якості.
Нагадаємо
Напередодні Великодня в Україні ціни на буряки злетіли вдвічі у порівнянні з минулим роком через ажіотажний попит та зменшення запасів коренеплодів.