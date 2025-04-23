В Украине после Пасхи снова подскочили цены на морковь: какова причина
Киев • УНН
В Украине фиксируется рост цен на морковь из-за высокого спроса и уменьшения запасов в хранилищах. Цена выросла на 21% и составляет 30-40 грн/кг.
Цены на качественную морковь в Украине в этом году снова начали повышаться. По словам участников рынка, эта тенденция обусловлена высоким спросом в условиях ограниченного предложения. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, пишет УНН.
Детали
Оптовые компании и розничные сети сейчас активно закупают корнеплоды, в то время как запасы овощей в хранилищах хозяйств стремительно сокращаются.
Рост спроса на овощ позволил местным фермерам повысить отпускные цены на имеющиеся партии моркови. Поэтому сейчас ее продают по ценам в диапазоне 30-40 грн/кг ($0,73-0,97/кг), в зависимости от качества и объемов партий. Это в среднем на 21% дороже, чем в конце прошлой недели.
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Положительную ценовую динамику эксперты проекта объясняют сезонным истощением запасов качественной продукции в хозяйствах. По информации участников рынка, оптовые компании все чаще испытывают трудности с приобретением необходимых объемов моркови высокого качества.
Напомним
В преддверии Пасхи в Украине цены на свеклу взлетели вдвое по сравнению с прошлым годом из-за ажиотажного спроса и уменьшения запасов корнеплодов.