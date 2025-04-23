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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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В Украине после Пасхи снова подскочили цены на морковь: какова причина

Киев • УНН

 • 590 просмотра

В Украине фиксируется рост цен на морковь из-за высокого спроса и уменьшения запасов в хранилищах. Цена выросла на 21% и составляет 30-40 грн/кг.

В Украине после Пасхи снова подскочили цены на морковь: какова причина
морковь

Цены на качественную морковь в Украине в этом году снова начали повышаться. По словам участников рынка, эта тенденция обусловлена высоким спросом в условиях ограниченного предложения. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, пишет УНН.

Детали

Оптовые компании и розничные сети сейчас активно закупают корнеплоды, в то время как запасы овощей в хранилищах хозяйств стремительно сокращаются.

Рост спроса на овощ позволил местным фермерам повысить отпускные цены на имеющиеся партии моркови. Поэтому сейчас ее продают по ценам в диапазоне 30-40 грн/кг ($0,73-0,97/кг), в зависимости от качества и объемов партий. Это в среднем на 21% дороже, чем в конце прошлой недели.

Украинские производители впервые в этом году смогли повысить цены на лук18.04.25, 14:01 • 11396 просмотров

Положительную ценовую динамику эксперты проекта объясняют сезонным истощением запасов качественной продукции в хозяйствах. По информации участников рынка, оптовые компании все чаще испытывают трудности с приобретением необходимых объемов моркови высокого качества.

Напомним

В преддверии Пасхи в Украине цены на свеклу взлетели вдвое по сравнению с прошлым годом из-за ажиотажного спроса и уменьшения запасов корнеплодов.

Лилия Набока

Лилия Набока

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