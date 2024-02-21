В Україні під кінець тижня потеплішає - синоптики

В Україні під кінець тижня потеплішає і вже у суботу подекуди очікується до 16 градусів з позначкою "плюс", а опади стихнуть. Про це повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

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За прогнозом синоптиків, завтра, 22 лютого, у східних областях та в Карпатах невеликий мокрий сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на решті території невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, лише в південних областях без опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині до плюс 11°; вночі та вранці на південному заході країни місцями туман, на північному сході - подекуди ожеледиця.

У наступні дві доби, 23 та 24 лютого, без опадів, лише в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ, на високогір'ї з мокрим снігом; температура вночі 0-6° тепла, вдень 7-12°, на південному заході країни до 16°, у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

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