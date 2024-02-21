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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине под конец недели потеплеет - синоптики

В Украине под конец недели потеплеет - синоптики

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 15:00  •  5566 просмотра

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По данным Украинского гидрометеорологического центра, уже в субботу ожидается повышение температуры в Украине до 16 градусов тепла в некоторых регионах.

В Украине к концу недели потеплеет и уже в субботу местами ожидается до 16 градусов с отметкой "плюс", а осадки стихнут. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 22 февраля, в восточных областях и в Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°; на остальной территории небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, только в южных областях без осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла. На Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях до плюс 11°; ночью и утром на юго-западе страны местами туман, на северо-востоке - местами гололедица.

В последующие двое суток, 23 и 24 февраля, без осадков, лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь, на высокогорье с мокрым снегом; температура ночью 0-6° тепла, днем 7-12°, на юго-западе страны до 16°, в восточных областях ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Тепло, как в апреле: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд14 февраля 2024, 10:23 • 60934 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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