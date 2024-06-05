В Україні обмеження на електрику впродовж доби, через негоду без світла 200 населених пунктів - Міненерго

В Україні сьогодні обмеження на електропостачання застосовуються впродовж доби. Через негоду знеструмлено 200 населених пунктів. На шахтах Донеччини внаслідок обстрілу під землею залишалися понад 300 працівників, наразі вони вийшли на поверхню. Про це повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Генерація і споживання

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії та Польщі у години вечірнього максимуму споживання.

Минулої доби через різке збільшення обсягів споживання електроенергії та дефіцит в енергосистемі після масованих російських атак застосовувалися графіки аварійних відключень електроенергії.

Сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України - повідомили у Міненерго.

Обстріли

У Донецькій області через ворожий обстріл було відключено повітряну лінію обленерго. При цьому знеструмилися підстанції та підключені до них шахти. Загалом під землею перебувало 317 людей. Вони вийшли на поверхню після закінчення зміни. Усіх споживачів заживили.

Негода

Через негоду (зливи, град, сильний вітер) залишаються знеструмленими близько 230 населених пунктів. Найбільше – понад 100 – у Хмельницькій області.

Знеструмлення

На Львівщині на одній з високовольтних підстанцій з технологічних причин вимкнулося та загорілося обладнання. Внаслідок цього знеструмлювалась підстанція. До гасіння пожежі залучалась ДСНС.

На Київщині вимикалась високовольтна повітряна лінія. Розрахункові точки пошкодження розташовані на території Білорусі. Лінію включено в роботу.

На Івано-Франківщині та в Чернігівській області знеструмлювалися повітряні лінії обленерго. Без напруги залишалися побутові споживачі. Всіх заживлено.

У Сумській області через технологічне порушення відключалась повітряна лінія обленерго. У результаті знеструмлювались побутові споживачі та місцева промисловість у Сумській та Харківській областях.

НС

На одній із шахт на Донеччині через отримані травми загинув 21-річний працівник (машиніст підземних установок).

На Івано-Франківщині смертельного ураження струмом зазнав місцевий мешканець – він зрізав дерево, яке впало на провід повітряної лінії.

Сьогодні на Дніпропетровщині через технологічне порушення на одній з підстанцій знеструмлювалися дві шахти. Людей на поверхню не виводили, підприємства невдовзі заживили.

ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,21 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 27 044 МВт-год. Експорту не передбачається.