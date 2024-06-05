В Украине ограничения на электричество в течение суток, из-за непогоды без света 200 населенных пунктов - Минэнерго

В Украине сегодня ограничения на электроснабжение применяются в течение суток. Из-за непогоды обесточены 200 населенных пунктов. На шахтах Донецкой области в результате обстрела под землей оставались более 300 работников, сейчас они вышли на поверхность. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Генерация и потребление

За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Румынии и Польши в часы вечернего максимума потребления.

За прошедшие сутки из-за резкого увеличения объемов потребления электроэнергии и дефицита в энергосистеме после массированных российских атак применялись графики аварийных отключений электроэнергии.

Сегодня ограничения бытовых и промышленных потребителей применяются в течение суток на всей территории Украины - сообщили в Минэнерго.

Обстрелы

В Донецкой области из-за вражеского обстрела была отключена воздушная линия облэнерго. При этом обесточились подстанции и подключены к ним шахты. Всего под землей находилось 317 человек. Они вышли на поверхность после окончания смены. Все потребители зажили.

Непогода

Из-за непогоды (ливни, град, сильный ветер) остаются обесточенными около 230 населенных пунктов. Больше всего - более 100 - в Хмельницкой области.

Обесточивания

На Львовщине на одной из высоковольтных подстанций по технологическим причинам выключилось и загорелось оборудование. Вследствие этого обесточивалась подстанция. К тушению пожара привлекалась ГСЧС.

На Киевщине выключалась высоковольтная воздушная линия. Расчетные точки повреждения расположены на территории беларуси. Линия включена в работу.

На Ивано-Франковщине и в Черниговской области обесточивались воздушные линии облэнерго. Без напряжения оставались бытовые потребители. Все заживлены.

В Сумской области из-за технологического нарушения отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивались бытовые потребители и местная промышленность в Сумской и Харьковской областях.

ЧС

На одной из шахт Донецкой области из-за полученных травм погиб 21-летний работник (машинист подземных установок).

На Ивано-Франковщине смертельное поражение током получил местный житель - он срезал дерево, которое упало на провод воздушной линии.

Сегодня на Днепропетровщине из-за технологического нарушения на одной из подстанций обесточивались две шахты. Людей на поверхность не выводили, предприятия вскоре заживали.

ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,21 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 27 044 МВт-ч. Экспорта не предвидится.