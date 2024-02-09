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В Україні до Дня закоханих запустять романтичний експрес “Потяг до тебе”

В Україні до Дня закоханих запустять романтичний експрес “Потяг до тебе”

Київ • УНН

 • 23078 перегляди

До Дня святого Валентина та Дня Соборності "Укрзалізниця" запустить романтичний експрес "Потяг до тебе", в якому половина місць буде безкоштовною для поранених бійців, що проходять реабілітацію.

"Укрзалізниця" до Дня Закоханих та Дня Єднання запустить романтичний експрес "Потяг до тебе". Половину місць безкоштовно буде надано пораненим військовослужбовцям, які перебувають на реабілітації. Про це повідомляє пресслужба компанії, пише УНН.

"14, 16 та 18 лютого "Укрзалізниця" знову запустить "Потяг до тебе". Романтичний експрес повертається до Дня Закоханих та Дня Єднання в оновленому вигляді — цього разу не тільки у Києві, але й у Львові", - повідомляють в "УЗ".

Зазначається, що половину місць безкоштовно буде надано пораненим військовослужбовцям на реабілітації, щоб вони "змогли провести час зі своїми половинками та створити нові "залізні" спогади".

Також на пасажирів очікує романтична подорож зі справжнім паровозом, у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Однак, вечеря не входить до вартості квитка, кожен замовник отримає індивідуальне посилання на спеціально розроблене меню від шефа.

"Подорож Києвом і Львовом триватиме трохи більше 2 годин, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Відправлення 14, 16 та 18 лютого у Львові о 18:55, у Києві о 19:10. Квитки на цей рейс матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 гривень у Львові та 458 гривень у Києві. Продаж відкриється о 17:00 виключно в застосунку Укрзалізниці", - додають в "Укрзалізниці".

Знайти "Потяг до тебе" в застосунку можна за запитом Київ-Пасажирський - Київ-Романтичний, а також Львів - Львів-Романтичний.

Окрім того, на закоханих захисників і захисниць очікує додатковий поетичний сюрприз від Сергія Жадана.

"У разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком. Посадка та висадка під час тривоги - через підземні переходи у Києві та обхідними сходами у Львові", - наголосили в "УЗ".

Нагадаємо

З березня 2024 року Укрзалізниця запускає новий потяг сполученням Харків-Дніпро.

Павло Башинський

Павло Башинський

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