В Украине ко Дню влюбленных запустят романтический экспресс "Поезд к тебе"

"Укрзализныця" ко Дню Влюбленных и Дню Единения запустит романтический экспресс "Поезд к тебе". Половина мест бесплатно будет предоставлена раненым военнослужащим, которые находятся на реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет УНН.

"14, 16 и 18 февраля "Укрзализныця" снова запустит "Поезд к тебе". Романтический экспресс возвращается ко Дню Влюбленных и Дню Единения в обновленном виде - на этот раз не только в Киеве, но и во Львове", - сообщают в "УЗ".

Отмечается, что половина мест бесплатно будет предоставлена раненым военнослужащим на реабилитации, чтобы они "смогли провести время со своими половинками и создать новые "железные" воспоминания".

Также пассажиров ожидает романтическое путешествие с настоящим паровозом, в новеньком вагоне, в купе на двоих, под романтическую музыку, с возможностью заказать специальное меню от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Однако, ужин не входит в стоимость билета, каждый заказчик получит индивидуальную ссылку на специально разработанное меню от шефа.

"Путешествие по Киеву и Львову продлится чуть более 2 часов, начинаясь и завершаясь на Центральном вокзале. Отправление 14, 16 и 18 февраля во Львове в 18:55, в Киеве в 19:10. Билеты на этот рейс будут иметь разную стоимость в зависимости от дня недели, цены стартуют от 304 гривен во Львове и 458 гривен в Киеве. Продажа откроется в 17:00 исключительно в приложении Укрзализныци", - добавляют в "Укрзализныце".

Найти "Поезд к тебе" в приложении можно по запросу Киев-Пассажирский - Киев-Романтический, а также Львов - Львов-Романтический.

Кроме того, влюбленных защитников и защитниц ожидает дополнительный поэтический сюрприз от Сергея Жадана.

"В случае воздушной тревоги после начала движения поезда он продолжит движение до конечной остановки четко по графику. Посадка и высадка во время тревоги - через подземные переходы в Киеве и по обходной лестнице во Львове", - отметили в "УЗ".

Напомним

С марта 2024 года Укрзализныця запускает новый поезд сообщением Харьков-Днепр.