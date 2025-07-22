В рамках "мобільного" формату ТЦК кожен підрозділ сам вирішує, де буде працювати - нардеп

Кожен керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки зможе самостійно вирішувати, де буде дислокуватися підрозділ. Все буде залежати від актуальних загроз, повідомив народний депутат Олександр Федієнко, пише УНН.

Йдеться про підрозділи, які безпосередньо спілкуються з військовозобов'язаними. Якщо ми говоримо про підрозділи, де не спілкуються з військовозобов'язаними, то ТЦК будуть територіально віддаленими. Кожен керівник ТЦК самостійно визначає локацію підрозділу, враховуючи актуальні загрози - заявив Федієнко.

Федієнко пояснив, що завдяки цифровізації робота ТЦК не припиниться навіть якщо будуть знищені будівлі ТЦК.

Дякуючи цифровізації, Україна одна з небагатьох країн, яка може собі дозволити, що якщо всі приміщення будуть знищення, росія на це певно сподівається, центри комплектування продовжать свою роботу - зазначив нардеп.

Доповнення

Народний депутат Федір Веніславський підтвердив можливість роботи ТЦК у мобільно-пересувному форматі, не бачачи законодавчих перешкод. Це рішення може бути ухвалене Кабміном або Командуванням ЗСУ, враховуючи російські удари та діджиталізацію процесів.

В Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч осіб згідно з планами Генштабу та Командування ЗСУ. Нардеп Федір Веніславський зазначив, що рекрутинг суттєво збільшується, перевищуючи 10% від загальної кількості громадян, які вступають на військову службу.