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В рамках «мобильного» формата ТЦК каждое подразделение само решает, где будет работать – нардеп

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Руководители ТЦК смогут самостоятельно решать место дислокации подразделений, учитывая актуальные угрозы. Цифровизация обеспечит бесперебойную работу ТЦК даже в случае уничтожения зданий.

В рамках «мобильного» формата ТЦК каждое подразделение само решает, где будет работать – нардеп

Каждый руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки сможет самостоятельно решать, где будет дислоцироваться подразделение. Все будет зависеть от актуальных угроз, сообщил народный депутат Александр Федиенко, пишет УНН.

Речь идет о подразделениях, которые непосредственно общаются с военнообязанными. Если мы говорим о подразделениях, где не общаются с военнообязанными, то ТЦК будут территориально удаленными. Каждый руководитель ТЦК самостоятельно определяет локацию подразделения, учитывая актуальные угрозы

- заявил Федиенко.

Федиенко объяснил, что благодаря цифровизации работа ТЦК не прекратится, даже если будут уничтожены здания ТЦК.

Благодаря цифровизации, Украина одна из немногих стран, которая может себе позволить, что если все помещения будут уничтожены, россия на это, вероятно, надеется, центры комплектования продолжат свою работу

- отметил нардеп.

Дополнение

Народный депутат Федор Вениславский подтвердил возможность работы ТЦК в мобильно-передвижном формате, не видя законодательных препятствий. Это решение может быть принято Кабмином или Командованием ВСУ, учитывая российские удары и диджитализацию процессов.

В Украине ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч человек согласно планам Генштаба и Командования ВСУ. Нардеп Федор Вениславский отметил, что рекрутинг существенно увеличивается, превышая 10% от общего количества граждан, поступающих на военную службу.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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