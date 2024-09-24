В ОВА наголошують, що кордон з білоруссю на Житомирщині захищений надійно
Київ • УНН
Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко заявив про надійний захист кордону з білоруссю. Він наголосив, що Житомирщина готова до можливих загроз.
Кордон з білоруссю в Житомирській області захищений надійно. Про це розповів начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Своєю чергою ми надійно захистили кордон із білоруссю. (...) Ми бачили всю підступність білоруського недопрезидента, який запустив через білорусь танки і частина Житомирщини була окупована. Ми оговталися, ми вивчили урок. Я хочу запевнити, що кордон з республікою білорусь захищений надійно
Нагадаємо
24 вересня Повітряні сили зафіксували швидкісну ціль, яка перетнула кордон з білоруссю. За інформацією пабліків, це міг бути білоруський тренувальний винищувач Як-130 залетів на територію України з гомельської області. Однак пізніше Повітряні сили повідомили, що факту порушення кордону не було, а ймовірно була застосована радіолокаційна перешкода.
російських підрозділів на території білорусі наразі немає - Держприкордонслужба19.09.24, 09:20 • 17134 перегляди