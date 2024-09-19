російських підрозділів на території білорусі наразі немає - Держприкордонслужба

Зараз російських підрозділів на території білорусі немає, як це було раніше, коли там перебувало близько 10-12 тис. російських військовослужбовців. росія поступово вивела свої підрозділи з території країни, а нових не завела. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Зазначу, що, на щастя, на даний момент російських підрозділів на території білорусі немає, як це було раніше, коли там було близько 10-12 тис. російських військовослужбовців могло знаходитися на території білорусі, на полігонах, проходити там навчання, або ж спільну підготовку з підрозділами армії білорусі. росія їх поступово виводила на свою територію, а в рамках ротації нових не заводила. Звісно, що сподіваємося, що вона не перекине знову на цей напрямок свої сили