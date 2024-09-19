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російських підрозділів на території білорусі наразі немає - Держприкордонслужба

російських підрозділів на території білорусі наразі немає - Держприкордонслужба

Київ • УНН

 • 17134 перегляди

Речник ДПСУ повідомив, що російські підрозділи виведені з білорусі. Україна продовжує укріплювати кордон, будуючи фортифікаційні споруди від Волині до Чернігівщини.

Зараз російських підрозділів на території білорусі немає, як це було раніше, коли там перебувало близько 10-12 тис. російських військовослужбовців. росія поступово вивела свої підрозділи з території країни, а нових не завела. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Зазначу, що, на щастя, на даний момент російських підрозділів на території білорусі немає, як це було раніше, коли там було близько 10-12 тис. російських військовослужбовців могло знаходитися на території білорусі, на полігонах, проходити там навчання, або ж спільну підготовку з підрозділами армії білорусі. росія їх поступово виводила на свою територію, а в рамках ротації нових не заводила. Звісно, що сподіваємося, що вона не перекине знову на цей напрямок свої сили

- сказав Демченко.

Він зазначив, що все одно напрямок із білоруссю залишається загрозливим.

"Станом на зараз ситуація повністю контрольована всіма складовими Силами оборони нашої країни. Якихось нестандартних ситуацій, або ж ситуацій, які б дестабілізували обстановку не фіксується. Ми не фіксуємо переміщення в безпосередній близкості до нашого кордону ні техніки, ні особового складу підрозділів армії республіки білорусь. Звісно, що за тим, що відбувається вглиб цієї країни, за тим наскільки ситуація може змінюватися, наскільки вона може бути загрозливою для України, активно стежать підрозділи розвідки і Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби, щоб ми могли вчасно відреагувати на будь-які виклики, на будь-якому напрямку", - додав Демченко.

Також, за його словами, Україна продовжує укріплювати кордон з білоруссю, будуючи фортифікаційні споруди по всій протяжності кордону - від Волині до Чернігівщини.

Нагадаємо

Військово-політичне керівництво білорусі не бажає брати участь у бойових діях проти України. Білоруські силовики визнають неспроможність армії протистояти українським силам через брак ресурсів та досвіду.

Павло Башинський

Павло Башинський

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