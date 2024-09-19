российских подразделений на территории беларуси пока нет - Госпогранслужба

ukenru
Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
  •  2561 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксклюзив
Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
  •  12999 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

Эксклюзив
Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
  •  46431 просмотра

Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

Эксклюзив
Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии
  •  67358 просмотра

Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии

Эксклюзив
Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине
  •  74700 просмотра

Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине

Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
  •  115820 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Эксклюзив
«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
  •  122607 просмотра

«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

Эксклюзив
"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
  •  122892 просмотра

"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат

Эксклюзив
Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы
  •  122041 просмотра

Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы

Эксклюзив
Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года
  •  110199 просмотра

Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

  •  63237 просмотра
В Черкасской области мужчина позвонил в полицию и начал угрожать взрывом: его задержали

В Черкасской области мужчина позвонил в полицию и начал угрожать взрывом: его задержали

  •  18746 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

  •  104718 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

  •  100094 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

  •  100604 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  117876 просмотра
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

17 сентября 2024, 11:59  •  155996 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

17 сентября 2024, 10:52  •  154285 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

17 сентября 2024, 06:18  •  167295 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  232577 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

  •  100604 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

  •  100094 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

  •  104718 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

  •  63237 просмотра
Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

  •  37603 просмотра
Актуальное
российских подразделений на территории беларуси пока нет - Госпогранслужба

российских подразделений на территории беларуси пока нет - Госпогранслужба

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 06:20  •  10344 просмотра

Read in English

Представитель ГПСУ сообщил, что российские подразделения выведены из беларуси. Украина продолжает укреплять границу, строя фортификационные сооружения от Волыни до Черниговщины.

Сейчас российских подразделений на территории беларуси нет, как это было раньше, когда там находилось около 10-12 тыс. российских военнослужащих. россия постепенно вывела свои подразделения с территории страны, а новых не завела. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Отмечу, что, к счастью, на данный момент российских подразделений на территории Беларуси нет, как это было раньше, когда там было около 10-12 тыс. российских военнослужащих могло находиться на территории Беларуси, на полигонах, проходить там обучение, или же совместную подготовку с подразделениями армии беларуси. россия их постепенно выводила на свою территорию, а в рамках ротации новых не заводила. Конечно, надеемся, что она не перебросит снова на это направление свои силы

- сказал Демченко.

Он отметил, что все равно направление с беларусью остается угрожающим.

"По состоянию на сейчас ситуация полностью контролируется всеми составляющими Силами обороны нашей страны. Каких-то нестандартных ситуаций, или же ситуаций, которые бы дестабилизировали обстановку не фиксируется. Мы не фиксируем перемещения в непосредственной близости к нашей границе ни техники, ни личного состава подразделений армии республики Беларусь. Конечно, за тем, что происходит вглубь этой страны, за тем насколько ситуация может меняться, насколько она может быть угрожающей для Украины, активно следят подразделения разведки и Министерства обороны, и Государственной пограничной службы, чтобы мы могли вовремя отреагировать на любые вызовы, на любом направлении", - добавил Демченко.

Также, по его словам, Украина продолжает укреплять границу с Беларусью, строя фортификационные сооружения по всей протяженности границы - от Волыни до Черниговщины.

Напомним

Военно-политическое руководство беларуси не желает участвовать в боевых действиях против Украины. Белорусские силовики признают неспособность армии противостоять украинским силам из-за нехватки ресурсов и опыта.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаНовости Мира
volinskaya-oblastВолынская область
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
ukrainaУкраина