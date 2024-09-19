российских подразделений на территории беларуси пока нет - Госпогранслужба

Сейчас российских подразделений на территории беларуси нет, как это было раньше, когда там находилось около 10-12 тыс. российских военнослужащих. россия постепенно вывела свои подразделения с территории страны, а новых не завела. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Отмечу, что, к счастью, на данный момент российских подразделений на территории Беларуси нет, как это было раньше, когда там было около 10-12 тыс. российских военнослужащих могло находиться на территории Беларуси, на полигонах, проходить там обучение, или же совместную подготовку с подразделениями армии беларуси. россия их постепенно выводила на свою территорию, а в рамках ротации новых не заводила. Конечно, надеемся, что она не перебросит снова на это направление свои силы - сказал Демченко.

Он отметил, что все равно направление с беларусью остается угрожающим.

"По состоянию на сейчас ситуация полностью контролируется всеми составляющими Силами обороны нашей страны. Каких-то нестандартных ситуаций, или же ситуаций, которые бы дестабилизировали обстановку не фиксируется. Мы не фиксируем перемещения в непосредственной близости к нашей границе ни техники, ни личного состава подразделений армии республики Беларусь. Конечно, за тем, что происходит вглубь этой страны, за тем насколько ситуация может меняться, насколько она может быть угрожающей для Украины, активно следят подразделения разведки и Министерства обороны, и Государственной пограничной службы, чтобы мы могли вовремя отреагировать на любые вызовы, на любом направлении", - добавил Демченко.

Также, по его словам, Украина продолжает укреплять границу с Беларусью, строя фортификационные сооружения по всей протяженности границы - от Волыни до Черниговщины.

Напомним

Военно-политическое руководство беларуси не желает участвовать в боевых действиях против Украины. Белорусские силовики признают неспособность армии противостоять украинским силам из-за нехватки ресурсов и опыта.