В ОВА отмечают, что граница с беларусью на Житомирщине защищена надежно
Киев • УНН
Начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил о надежной защите границы с беларусью. Он отметил, что Житомирщина готова к возможным угрозам.
Граница с беларусью в Житомирской области защищена надежно. Об этом рассказал начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
В свою очередь мы надежно защитили границу с беларусью. (...) Мы видели все коварство белорусского недопрезидента, который запустил через беларусь танки и часть Житомирщины была оккупирована. Мы оправились, мы выучили урок. Я хочу заверить, что граница с республикой беларусь защищена надежно
Напомним
24 сентября Воздушные силы зафиксировали скоростную цель, которая пересекла границу с беларусью. По информации пабликов, это мог быть белорусский тренировочный истребитель Як-130 залетевший на территорию Украины из гомельской области. Однако позже Воздушные силы сообщили, что факта нарушения границы не было, а вероятно была применена радиолокационная помеха.
российских подразделений на территории беларуси пока нет - Госпогранслужба19 сентября 2024, 06:20 • 16709 просмотров