В ОВА отмечают, что граница с беларусью на Житомирщине защищена надежно

Граница с беларусью в Житомирской области защищена надежно. Об этом рассказал начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В свою очередь мы надежно защитили границу с беларусью. (...) Мы видели все коварство белорусского недопрезидента, который запустил через беларусь танки и часть Житомирщины была оккупирована. Мы оправились, мы выучили урок. Я хочу заверить, что граница с республикой беларусь защищена надежно - сказал Бунечко.

Напомним

24 сентября Воздушные силы зафиксировали скоростную цель, которая пересекла границу с беларусью. По информации пабликов, это мог быть белорусский тренировочный истребитель Як-130 залетевший на территорию Украины из гомельской области. Однако позже Воздушные силы сообщили, что факта нарушения границы не было, а вероятно была применена радиолокационная помеха.

российских подразделений на территории беларуси пока нет - Госпогранслужба