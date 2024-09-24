Повітряні сили не виявили факту порушення повітряного простору: імовірно була використана радіолокаційна перешкода
Київ • УНН
Повітряні сили України повідомили, що не виявили факту порушення повітряного простору з боку Білорусі. Ймовірно, була застосована радіолокаційна перешкода, але кордон не перетинався.
З боку білорусі ймовірно була застосована радіолокаційна перешкода, але повітряний простір не порушувався. Про це повідомили у Повітряних силах, пише УНН.
Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода
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Раніше у Повітряних силах зафіксували повітряну ціль на межі Київської та Житомирської областей, яка перетнула державний кордон з території Білорусії та рухалася південним курсом. У пабліках припустили, що на територію України з Гомельської області залетів білоруський тренувальний винищувач Як-130.
російських підрозділів на території білорусі наразі немає - Держприкордонслужба19.09.24, 09:20 • 17134 перегляди