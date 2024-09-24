Воздушные силы не выявили факта нарушения воздушного пространства: предположительно была использована радиолокационная помеха

Со стороны беларуси вероятно была применена радиолокационная помеха, но воздушное пространство не нарушалось. Об этом сообщили в Воздушных силах, пишет УНН.

Факта нарушения воздушного пространства Украины с территории беларуси не установлено. Предположительно была применена радиолокационная помеха - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в Воздушных силах зафиксировали воздушную цель на границе Киевской и Житомирской областей, которая пересекла государственную границу с территории беларуси и двигалась южным курсом. В пабликах предположили, что на территорию Украины из гомельской области залетел белорусский тренировочный истребитель Як-130.

российских подразделений на территории беларуси пока нет - Госпогранслужба