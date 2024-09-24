Воздушные силы не выявили факта нарушения воздушного пространства: предположительно была использована радиолокационная помеха
Киев • УНН
Воздушные силы Украины сообщили, что не обнаружили факта нарушения воздушного пространства со стороны беларуси. Вероятно, была применена радиолокационная помеха, но граница не пересекалась.
Со стороны беларуси вероятно была применена радиолокационная помеха, но воздушное пространство не нарушалось. Об этом сообщили в Воздушных силах, пишет УНН.
Факта нарушения воздушного пространства Украины с территории беларуси не установлено. Предположительно была применена радиолокационная помеха
Напомним
Ранее в Воздушных силах зафиксировали воздушную цель на границе Киевской и Житомирской областей, которая пересекла государственную границу с территории беларуси и двигалась южным курсом. В пабликах предположили, что на территорию Украины из гомельской области залетел белорусский тренировочный истребитель Як-130.
российских подразделений на территории беларуси пока нет - Госпогранслужба19 сентября 2024, 06:20 • 16696 просмотров