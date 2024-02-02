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В ООН засудили російські обстріли Херсонщини, унаслідок яких загинули французькі волонтери

В ООН засудили російські обстріли Херсонщини, унаслідок яких загинули французькі волонтери

Київ • УНН

 • 29529 перегляди

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун наголосила, що міжнародним гуманітарним правом удари по гуманітарних працівниках заборонені.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила удари, унаслідок яких загинули та отримали поранення волонтери. Про це йдеться в її заяві на сайті ООН, передає УНН.

Деталі 

У відомстві наголошують, що постійні удари по гуманітарних працівниках мають припинитися.

Я глибоко засмучена трагічною новиною про те, що двоє гуманітарних працівників неурядової організації HEKS/EPER були вбиті, а інші отримали поранення внаслідок удару 1 лютого на півдні України. У цей жахливий час я думками з їхніми родинами та колегами

- заявила Браун.

Доповнення 

За її словами, минулого року в Україні загинуло або було поранено 50 гуманітарних працівників. 11 з них загинули під час виконання своїх обов’язків.

Водночас від початку року ці постійні удари тільки збільшилися. Лише в січні отримали поранення п'ятеро гуманітарних працівників.

Міжнародним гуманітарним правом удари по гуманітарних працівниках заборонені. Постійне порушення міжнародного гуманітарного права має бути предметом постійної уваги у світі 

- наголосила Деніз Браун.

Нагадаємо

1 лютого окупаційні війська рф завдали удар по Бериславу на Херсонщині, в результаті чого загинуло двоє волонтерів з Франції. Окрім того, ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації.

Макрон і Зеленський відреагували на загибель французьких волонтерів через удар рф по Херсонщині02.02.24, 12:54 • 29178 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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