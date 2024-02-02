В ООН засудили російські обстріли Херсонщини, унаслідок яких загинули французькі волонтери
Київ • УНН
Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун наголосила, що міжнародним гуманітарним правом удари по гуманітарних працівниках заборонені.
Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила удари, унаслідок яких загинули та отримали поранення волонтери. Про це йдеться в її заяві на сайті ООН, передає УНН.
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У відомстві наголошують, що постійні удари по гуманітарних працівниках мають припинитися.
Я глибоко засмучена трагічною новиною про те, що двоє гуманітарних працівників неурядової організації HEKS/EPER були вбиті, а інші отримали поранення внаслідок удару 1 лютого на півдні України. У цей жахливий час я думками з їхніми родинами та колегами
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За її словами, минулого року в Україні загинуло або було поранено 50 гуманітарних працівників. 11 з них загинули під час виконання своїх обов’язків.
Водночас від початку року ці постійні удари тільки збільшилися. Лише в січні отримали поранення п'ятеро гуманітарних працівників.
Міжнародним гуманітарним правом удари по гуманітарних працівниках заборонені. Постійне порушення міжнародного гуманітарного права має бути предметом постійної уваги у світі
Нагадаємо
1 лютого окупаційні війська рф завдали удар по Бериславу на Херсонщині, в результаті чого загинуло двоє волонтерів з Франції. Окрім того, ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації.
Макрон і Зеленський відреагували на загибель французьких волонтерів через удар рф по Херсонщині02.02.24, 12:54 • 29178 переглядiв