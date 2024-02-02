В ООН осудили российские обстрелы Херсонщины, в результате которых погибли французские волонтеры

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила удары, в результате которых погибли и получили ранения волонтеры. Об этом говорится в ее заявлении на сайте ООН, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что постоянные удары по гуманитарным работникам должны прекратиться.

Я глубоко опечалена трагической новостью о том, что двое гуманитарных работников неправительственной организации HEKS/EPER были убиты, а другие получили ранения в результате удара 1 февраля на юге Украины. В это ужасное время я мыслями с их семьями и коллегами - заявила Браун.

Дополнение

По ее словам, в прошлом году в Украине погибло или было ранено 50 гуманитарных работников. 11 из них погибли во время выполнения своих обязанностей.

При этом с начала года эти постоянные удары только увеличились. Только в январе получили ранения пятеро гуманитарных работников.

Международным гуманитарным правом удары по гуманитарным работникам запрещены. Постоянное нарушение международного гуманитарного права должно быть предметом постоянного внимания в мире - подчеркнула Дениз Браун.

Напомним

1 февраля оккупационные войска рф нанесли удар по Бериславу на Херсонщине, в результате чего погибли двое волонтеров из Франции. Кроме того, еще трое иностранцев получили легкие травмы. Среди раненых также активист украинского представительства организации.

Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров из-за удара рф по Херсонской области