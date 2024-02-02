В ООН осудили российские обстрелы Херсонщины, в результате которых погибли французские волонтеры
Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун подчеркнула, что международным гуманитарным правом удары по гуманитарным работникам запрещены.
Днепропетровщина: в Никополе из-за обстрелов россиян ранены два человека
Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области Украины, в результате чего ранения получили двое жителей районного центра.
В Украине погибли двое бойцов "Грузинского легиона"
Еще двое грузинских солдат погибли, воюя в Украине в составе Грузинского легиона. С февраля прошлого года в Украине погибли около 60 грузинских бойцов - граждане Грузии и уроженцы Грузии, которые имеют украинское гражданство.
Китайский банкир-миллиардер, который более года считался пропавшим без вести, "подал в отставку"
Миллиардер, китайский банкир, основавший инвестиционный банк China Renaissance Holdings, подал в отставку после почти годового исчезновения, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства.
"Мой последний эфир": ведущий телемарафона Орест Дрималовский заявил, что уходит в ВСУ
Украинский телеведущий Орест Дрималовский объявил о своем последнем эфире, поскольку решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
Данилов заявил, что документа об отставке Залужного на сегодня нет
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию относительно утверждений некоторых телеграмм-каналов, а вслед за ними и некоторых СМИ о якобы отставке главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.
В суд направлено дело о крупнейшей в истории Украины взятке в размере более 19 млн долл. США
В суд направлено дело о крупнейшей в истории Украины взятке на общую сумму более 19 миллионов долларов, которую владелец агрохолдинга дал бывшему председателю Государственной фискальной службы.
"Главное - чтобы все было справедливо": Данилов прокомментировал новый законопроект о мобилизации
Секретарь СНБО подчеркнул, что новый законопроект о мобилизации в Украине должен обеспечить справедливость для всех граждан, и что каждый обязан сделать свой вклад в защиту государства.
Правительство ограничило срок лечения военнослужащих за рубежом до 12 месяцев подряд
Украинское правительство ограничило время пребывания военнослужащих на лечении за рубежом до 12 месяцев подряд.
Всеукраинские школьные соревнования: из Одесской области зарегистрировалось 1349 команд, больше всего - по волейболу
Стартовал второй этап соревнований "Бок о бок. Всеукраинские школьные лиги" начался, в котором приняли участие 1349 команд из Одесской области, а самым популярным видом спорта среди школьников стал волейбол.