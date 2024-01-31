В окупованому Криму росіяни агітують студентів ставати операторами дронів-камікадзе
Київ • УНН
Агітуючи до служби в лавах окупантів, росіяни в окупованому Криму набирають студентів на курси з оперування FPV-дронами.
У тимчасово окупованому Криму ворог проводить агітацію до зс рф серед студентів так званих університетів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Окупанти активно набирають студентів на курси з оперування FPV-дронами. Самі тренування відбуваються на полігоні поблизу Севастополя. По завершенню курсів учасникам пропонують контракт зі зс рф.
У Спротиві пояснюють, що таким чином росіяни вкотре намагаються розв'язати свої проблеми користуючись поневоленими народами й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів.
Центр національного спротиву закликає ігнорувати відповідні курси й будь-які ініціативи ворога.
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