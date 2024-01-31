В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов становиться операторами дронов-камикадзе

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  82166 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  105320 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
  •  128427 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
  •  143116 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30 январь 2024, 11:31  •  133843 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30 январь 2024, 10:19  •  131511 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  131451 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  128422 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  149077 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  161012 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов становиться операторами дронов-камикадзе

Агитируя к службе в рядах оккупантов, россияне в оккупированном Крыму набирают студентов на курсы по оперированию FPV-дронами.

Война •   •  5180 просмотра
В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов становиться операторами дронов-камикадзе

Предложение ЕК продлить беспошлинную торговлю для Украины поможет убрать запреты на импорт, введенные Польшей, Словакией и Венгрией - Шмыгаль

Предложение Европейской комиссии о продлении "экономического безвиза" для Украины поможет снять запреты на импорт сельскохозяйственной продукции, которые ввели Польша, Словакия и Венгрия, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Экономика •   •  6085 просмотра
Предложение ЕК продлить беспошлинную торговлю для Украины поможет убрать запреты на импорт, введенные Польшей, Словакией и Венгрией - Шмыгаль

Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість" для поддержки семей военнослужащих

Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість".

Общество •   •  6896 просмотра
Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість" для поддержки семей военнослужащих

Посол Украины вручил верительные грамоты лидеру КНР Си Цзиньпину

30 января 2024 года в Доме народного собрания в Пекине Посол Украины в КНР Павел Рябикин вручил верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину.

Политика •   •  9105 просмотра
Посол Украины вручил верительные грамоты лидеру КНР Си Цзиньпину

Во Львове и области работники ТЦК будут использовать бодикамеры

Сотрудники ВСК и СП во Львове и области отныне будут использовать нагрудные видеокамеры, чтобы помочь разобраться в конфликтных ситуациях, которые могут возникнуть во время военного патрулирования и мобилизационных мероприятий.

Общество •   •  8685 просмотра
Во Львове и области работники ТЦК будут использовать бодикамеры

Новый министр обороны Китая провел видеопереговоры с шойгу: говорит, будут выводить военные отношения на еще более высокий уровень

Дун Цзюнь, новый министр обороны Китая, провел свои первые публичные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время видеозвонка, в котором они пообещали усилить военное сотрудничество.

Новости Мира •   •  7285 просмотра
Новый министр обороны Китая провел видеопереговоры с шойгу: говорит, будут выводить военные отношения на еще более высокий уровень

Генсек НАТО и руководство Конгресса США провели переговоры, где поднимали тему Украины и другие ключевые вопросы безопасности

Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы.

Новости Мира •   •  7550 просмотра
Генсек НАТО и руководство Конгресса США провели переговоры, где поднимали тему Украины и другие ключевые вопросы безопасности

За прошедшие сутки оккупанты 190 раз обстреляли Луганщину, всего было выпущено 563 снарядов - Лысогор

Председатель Луганской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска 190 раз обстреляли населенные пункты Луганской области, использовав всего 563 снаряда, в то время как украинские силы обороны продолжают удерживать свои позиции.

Война •   •  11447 просмотра
За прошедшие сутки оккупанты 190 раз обстреляли Луганщину, всего было выпущено 563 снарядов - Лысогор

На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 450 оккупантов и почти 300 вражеских БпЛА

Украинские военные на Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожили 453 оккупантов, 68 единиц военной техники и 226 БПЛА различных типов.

Война •   •  10420 просмотра
На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 450 оккупантов и почти 300 вражеских БпЛА

Украина получила 12 тысяч доз вакцины против гриппа для прививок пациентов из групп риска

Доставка вакцины в регионы уже началась и продлится до 09 февраля, после медучреждения, которые заказывали вакцину, будут информировать о ее наличии пациентов из групп риска.

Здоровье •   •  7451 просмотра
Украина получила 12 тысяч доз вакцины против гриппа для прививок пациентов из групп риска