В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов становиться операторами дронов-камикадзе

Во временно оккупированном Крыму враг проводит агитацию в вс рф среди студентов так называемых университетов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупанты активно набирают студентов на курсы по оперированию FPV-дронами. Сами тренировки проходят на полигоне вблизи Севастополя. По завершению курсов участникам предлагают контракт вс рф - отмечают в Центр национального сопротивления.

В Сопротивлении объясняют, что таким образом россияне в очередной раз пытаются решить свои проблемы пользуясь порабощенными народами и нарушают международное право, которое запрещает набирать в ряды оккупационной армии население захваченных районов.

Центр национального сопротивления призывает игнорировать соответствующие курсы и любые инициативы врага.

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Напомним,

Руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко предупредил, что на временно оккупированных территориях россияне планируют провести массовую мобилизацию после выборов президента путина. На воинский учет будут вставать даже 17-летние дети.