В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов становиться операторами дронов-камикадзе
Агитируя к службе в рядах оккупантов, россияне в оккупированном Крыму набирают студентов на курсы по оперированию FPV-дронами.
Предложение ЕК продлить беспошлинную торговлю для Украины поможет убрать запреты на импорт, введенные Польшей, Словакией и Венгрией - Шмыгаль
Предложение Европейской комиссии о продлении "экономического безвиза" для Украины поможет снять запреты на импорт сельскохозяйственной продукции, которые ввели Польша, Словакия и Венгрия, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість" для поддержки семей военнослужащих
Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість".
Посол Украины вручил верительные грамоты лидеру КНР Си Цзиньпину
30 января 2024 года в Доме народного собрания в Пекине Посол Украины в КНР Павел Рябикин вручил верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину.
Во Львове и области работники ТЦК будут использовать бодикамеры
Сотрудники ВСК и СП во Львове и области отныне будут использовать нагрудные видеокамеры, чтобы помочь разобраться в конфликтных ситуациях, которые могут возникнуть во время военного патрулирования и мобилизационных мероприятий.
Новый министр обороны Китая провел видеопереговоры с шойгу: говорит, будут выводить военные отношения на еще более высокий уровень
Дун Цзюнь, новый министр обороны Китая, провел свои первые публичные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время видеозвонка, в котором они пообещали усилить военное сотрудничество.
Генсек НАТО и руководство Конгресса США провели переговоры, где поднимали тему Украины и другие ключевые вопросы безопасности
Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы.
За прошедшие сутки оккупанты 190 раз обстреляли Луганщину, всего было выпущено 563 снарядов - Лысогор
Председатель Луганской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска 190 раз обстреляли населенные пункты Луганской области, использовав всего 563 снаряда, в то время как украинские силы обороны продолжают удерживать свои позиции.
На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 450 оккупантов и почти 300 вражеских БпЛА
Украинские военные на Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожили 453 оккупантов, 68 единиц военной техники и 226 БПЛА различных типов.
Украина получила 12 тысяч доз вакцины против гриппа для прививок пациентов из групп риска
Доставка вакцины в регионы уже началась и продлится до 09 февраля, после медучреждения, которые заказывали вакцину, будут информировать о ее наличии пациентов из групп риска.