В Одеській області введені екстрені відключення світла
Київ • УНН
Екстрені відключення світла введені в Одеській області. Додамо, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.
В Одеській області за розпорядженням НЕК Укренерго, введені екстрені відключення світла, передає УНН із посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.
"Ми вимушені застосовувати їх без попередження через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами", - зазначено у повдіомленні.
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Додамо, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.
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